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تركيا تحذر “داعش ” من مهاجمة ضريح سليمان شاه في سوريا

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تركيا تحذر “داعش ” من مهاجمة ضريح سليمان شاه في سوريا تركيا تحذر “داعش ” من مهاجمة ضريح سليمان شاه في سوريا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، تنظيم داعش من المساس بضريح سليمان شاه، الموضوع تحت السيادة التركية في محافظة حلب بسوريا، ويحرسه جنود أتراك.

وقال للصحفين في اسطنبول “لن نتردد بتاتًا في الرد في حال حصل أي شىء هناك. يتمركز أربعون من جنودنا في هذه المنطقة التي هي أرض تركية”.

وأضاف “اذا مست شعرة واحدة من جنودنا، ستقوم تركيا والجيش التركي بكل ما يلزم وسيتغير كل شىء ابتداء من تلك اللحظة”.

ووضعت تركيا، منذ فترة، في حالة تأهب، الفوج الذي يحرس الضريح-المزار الواقع على نهر الفرات قرب قرية قره كوزاك على بعد 25 كيلومترا من الحدود التركية.

وأجازت رئاسة الأركان التركية للجنود المكلفين بحراسة الموقع التاريخي بفتح النار في حال تعرضهم لهجوم.

ومزار سليمان شاه جد عثمان الأول مؤسس الامبراطورية العثمانية هو تحت السيادة التركية بموجب معاهدة أنقرة الموقعة بين فرنسا وتركيا في عهد الأنتداب الفرنسية على سوريا في 1921.

وأجاز البرلمان التركي، الخميس، للجيش التدخل في سوريا والعراق في مواجهة تنظيم داعش، ونشر قوات أجنبية لهذه الغاية في تركيا.

وأعاد أردوغان، السبت، التأكيد على ضرورة إقامة منطقة أمنية داخل سوريا لحماية المدنيين ووقف تدفق اللاجئين إلى تركيا التي تستقبل 1,5 مليون لاجئ سوري.

وتتعرض مدينة عين العرب (كوباني) الكردية القريبة من الحدود التركية منذ أسبوعين لهجوم شرس من تنظيم داعش أدى الى نزوح جديد نحو تركيا.

أ ف ب

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