مصر تدين بشدة قتل داعش لعامل الإغاثة البريطاني «آلن هيننغ»

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأقسي وأشد العبارات واستهجانها الكامل لجريمة القتل البشعة والإجرامية للمواطن البريطاني آلن هيننغ من قبل تنظيم داعش الإرهابي باعتبارها حادثاً بربرياً ووحشياً يتنافى تماماً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي هي منه براء، فضلاً عن خروجه تماماً عن ابسط القواعد الإنسانية والأخلاقية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة تضافر وتكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية تستهدف الاستقرار والأمن والتنمية في مختلف ربوع العالم.

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> داعش نشرت مقطع فيديو على شبكة الإنترنت تعدم غيه الرهينة البريطاني عامل الإغاثة آلان هينينغ.

يذكر أن هينينغ كان يعمل سائقا في شمالي بريطاني قبل أن يتعرض للاختطاف في سوريا ديسمبر أول الماضي عندما كان يقوم بتوصيل مواد إغاثة.