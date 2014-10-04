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إقبال كثيف على المتنزهات والرحلات النيلية بكفر الشيخ احتفالًا بالعيد

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إقبال كثيف على المتنزهات والرحلات النيلية بكفر الشيخ احتفالًا بالعيد إقبال كثيف على المتنزهات والرحلات النيلية بكفر الشيخ احتفالًا بالعيد

أرشيفية

شهدت حدائق صنعاء ومصيف بلطيم ومختلف الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة فى محافظة كفر الشيخ اقبالًا كثيف فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما قام بعض الأهالى أثناء احتفالات العيد بإطلاق الأعيرة النارية والصواريخ  بسماء المحافظة

وتكدس الآلآف بالحدائق والمتنزهات بدسوق وفوه ومطوبس وأفبل العديد على الرحلات النيلية.

واستغلت بعض الخطوط الداخلية والخارجية بمدن وقرى كفر الشيخ العيد وقاموا برفع الأجرة  بمعدلات تتراوح بين 20 و30% مما أثار استياء المواطنين وادى إلى حدوث مناوشات كلامية بين الأهالي والسائقين بموقف كفر الشيخ الرئيسي والحامول والرياض وسيدي سالم العمومي.

ككما حرصت الاجهزة الامنية على التواجد الكثيف مام المتنزهات المختلفة بالمحافظ وذلك لمنع حالات التحرش والتعرض للفتيات والنساء خلال زيارتهن للمتنزهات .

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