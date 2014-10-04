من شوارع باريس، أفكار رائعة لإطلالتك العصرية

منذ أن بدأ أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2015 خلال الأسبوع الماضي، إلى أن اختتم عروضه يوم الأربعاء الفائت، ونحن نشاهد صيحات ملابس مبتكرة وإطلالات رائعة وقد زيّنت شوارعه، حيث اجتمعت عاشقات ومدوّنات الموضة من كافة أنحاء العالم لحضور هذا الحدث. وهن لم يكتفين بما هو سائد، بل أطلقن العنان لأنفسهنّ في ما يتعلّق بالملابس والاختراعات، لأنّ كلّ شيء مسموح ضمن أسابيع الموضة، وما لا نتجرّأ على ارتدائه في الحياة اليومية، يُصبح أكثر من عادي في هذه المناسبة. ولهذا، يبدأ سباق الأناقة والموضة.

ونحن قمنا بجمع أجمل الإطلالات، التي زيّنت شوارع باريس، لتستوحي منها أنت أيضاً أفكاراً رائعة ومبتكرة. وقد لاحظنا أنّ هناك بعض الخطوط الرئيسيّة التي كانت عنواناً لموضة الشارع Street Style في هذا الموسم، وأبرزها السويتشرت العريضة مع التنانير، وقد نسّقت بطريقة مميزة، وكذلك الفساتين مع الأحذية الرياضيّة والألوان القوية والتعريقات الجريئة.

وللاكسسوار أيضاً دور أساسيّ، وقد برز من خلال حقائب اليد ذات التصميمات الغريبة، أو من خلال العقود والأساور الكبيرة الملوّنة.

شاهدي أجمل إطلالات الشارع خلال أسبوع الموضة الباريسيّ، واستوحي منه أفكاراً رائعة لإطلالتك خلال هذا الموسم.

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