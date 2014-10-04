أجود العطور المصنوعة من العود لك في العيد

إنّ عالم العطور هو عالم قائم بحدّ ذاته، له أصول وأنوف متخصّصة، حيث تتعدّد الخلطات حسب التركيبات، وبالتالي الروائح. لكل عطر تركيبته الخاصة به، وهو يتكوّن من ثلاث نقاط أو.Notes

نقطة البداية وتسمّى الTop Notes ،وهي الرائحة الأولى التي نشمّها ونميّزها عند رشّنا للعطر، أما الثانية فتسمّى قلب العطر أو Heart notes، والنقطة الأخيرة تسمّى بالقاعدة وهي الرائحة التي تبقى بعد فترة من رش العطر، أي الBase Notes.

اخترنا لكم اليوم "العود"، وهو من التركيبات الغنية الراتنجية قوية الرائحة، يتم إنتاجها من قبل أشجار تسمّى ألكيلاريا Aquilaria أو جينوبس Gyinops التي تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من قارة آسيا. يتميّز العود بصعوبة وكلفة استخراجه، لهذا ارتبط اسمه بالثراء والفخامة. وهو من التركيبات الأساسية التي تدخل في صلب العطور الرجالية والunisex، وأوّل من استخدمه هي دار" إيف سان لوران" Yves Saint Laurent في عام ٢٠٠٢، وبعدها بدأ العود يجتاح معظم شركات العطور العالمية.

بعد جولتنا على معظم العطور التي يدخل العود في تركيبتها، اخترنا لكم بعضاً من أجود أنواعها:

١-بلاك عود من ل.م-فرنسا Black Oud by LM (Laurent Mazzone) perfumes France

يعتبر هذا العطر من أجود الأنواع، ويصنّف بأنه من النخبة أو الNiche، تبدأ رائحته بجوزة الطيب،والكمّون، أما قلبه فهو من العود واللابدانيوم ،أمّا قاعدة العطر فهي من خشب الصندل والأرز والعنبر…

٢-توم فورد-وود عود-Tom Ford Wood Oud

عطر مميّز للجنسين، تبدأ رائحته بالروزوود rosewood ، والكردمون الممزوج بالبهارات الصينية ،أما قلب العطر وقاعدته فهما من الفانيلا والعنبر.

٣-غوتشي عود Gucci Oud

عطر للجنسين،تبدأ رائحته بخلطة من الإجاص والتوت البرّي والسفرون، أمّا قلبه فهو من البرتقال، ويبقى العود والباتشولي كما العنبر والمسك قاعدة هذا العطر المميّز.

٤-روبيرتو كافالي- عود Roberto Cavalli OUD

عطر نسائي، يحتوي على مزيج من العود والجلد، تبدأ درجاته الأولى بالسفرون، وقليل من الماندرين والعنبر والفانيلا، حيث يترك انطباعاً بالغموض.

٥-شوبارد عود ملكي Chopard ROYAL OUD

عطر للجنسين،يحتوي على مزيج من الروائح الجميلة تبدأ أولى نفحاته بالجريب فروت،أما قلبه فيحتوي على الخزامى والجلود والتبغ والتوابل، وقاعدته مكوّنة من العود والعنبر.

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