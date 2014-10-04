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العثور على 3 جثث أخرى بعد ثورة بركان في اليابان

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كشفت السلطات اليابانية، السبت، عن العثور على 3 جثث أخرى بعد أسبوع من ثورة بركان في اليابان أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل.

وعثر رجال الإنقاذ على الجثث الثلاث بعد استئناف عملياتهم في المناطق القريبة من قمة جبل «أونتيك» على بعد 200 كيلومتر غرب طوكيو.

وتسببت الأمطار في تعليق عمليات الإنقاذ الجمعة. وقالت حكومة مقاطعة ناجانو إن 16 شخصا على الأقل مازالوا مفقودين حتى الجمعة وتأكد مقتل 47 شخصا وإصابة 69 آخرين في أسوأ كارثة بركانية في اليابان منذ عقود.
>وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من انهيارات طينية في المنطقة مع اقتراب إعصار استوائي آخر بعد أن تسببت الثورة البركانية في تغطية البركان الذي يبلغ طوله 3067 مترا بالرماد.

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