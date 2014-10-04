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«وورلد تريبيون»: أسلحة روسية إلى لبنان بصفقة ممولة من السعودية

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ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية، أن لبنان والسعودية يبحثان صفقة أسلحة متطورة تتضمن منصات قتالية وأن ذلك سيكون بتمويل من المملكة العربية .

ونسبت الصحيفة في نبأ أوردته عبر موقعها الإلكتروني، السبت، إلى وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق قوله: «تجري لبنان محادثات لشراء أسلحة روسية ومعدات خاصة».
>وتمتنع الدول الغربية عن تزويد الجيش اللبناني بأسلحة متقدمة خوفا من أن تخضع هذه الأسلحة لتأثير وسيطرة حزب الله المدعوم من إيران.

وقال مسؤولون إن الجيش اللبناني قد يتسلم نسخا متطورة من المروحيات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي.

ولم يحدد الجيش أو حتى الآن متطلباتهم.

ومضى مشنوق يقول «لدى الجيش اللبناني خبرة كبيرة في التعامل مع الأسلحة الروسية.. ولهذا فسوف نقرر قريبا ما نحتاجه».

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