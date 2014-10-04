المعارضة السورية تدين ذبح البريطاني آلان هينينج

أعرب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، هادي البحرة، السبت، عن رفضه التام لمقتل المواطن البريطاني آلان هينينج الذي ذبح على أيدي أحد عناصر تنظيم «داعش».

وأكد البحرة «لا يمكن للكلمات أن تصف مدى استيائي لسماع نبأ مقتل المواطن البريطاني آلان هينينج».

وأدان البحرة في بيان مقتضب قيام «داعش» بقتل عامل الاغاثة البريطاني الذي كان يكرس نفسه «لانقاذ أرواح ألاف الأشخاص الذين يعانون من تبعات التكتيكات الوحشية وعنف الرئيس السوري بشار الأسد».

وأعرب البحرة عن اقتناعه بأن داعش ستحاكم على جرائمها و«ستدفع ثمن وحشيتها».

ونشر تنظيم «داعش»، الجمعة، شريطا مصورا يظهر فيه قطع رأس البريطاني هينينج المختطف في ديسمبر الماضي بسوريا والذي يعد رابع رهينة غربي يقتل ذبحا على يد تنظيم داعش في هذا البلد.