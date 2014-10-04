بالصور .. ضبط 40 كيلو بانجو ببورسعيد‎

نجحت مديرية امن بورسعيد فى احباط مخطط استهدف اغراق المدينة بكمية كبيرة من مخدر البانجو اثناء عيد الأضحى المبارك بعد القبض علي واحد من اكبر تجار المخدرات .

و كانت تحريات الرائد زياد حمود – رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب بمديرية امن بورسعيد قد توصلت الي الى اعتزام المدعو ” عبد العزيز ذكريا العساسى ” – مقيم ” الزرقا – دمياط ” جلب كمية كبيرة من مخدر البانجو والتوجه بها الى مدينة بورسعيد اثناء اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك اعتقادا منة بإشغال قوات مديرية امن بورسعيد بخدمات تأمين الصلاة .

عقب تقنين الإجراءات تم اعداد كمين مستتر بمدخل مدينة بورسعيد برئاسة الملازم اول محمد النبع – ضابط مباحث قسم شرطة الجنوب فى إنتظار وصول المذكور وفور بدء صلاة العيد حاول المذكور دخول مدينة بورسعيد مستقلا السيارة رقم (ط د م 3975) ميكروباص ..الا ان الضابط والقوات تمكنوا من ضبطة .

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها اسفل المقاعد على عدد (12) لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت جميعا ح اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد الشكر للضباط والقوات على نجاحهم فى الإيقاع بالمتهم وما بحوزتة من مضبوطات واحباط مخططة الإجرامى وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه علي علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد.