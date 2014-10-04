اليوم.. صلاة الجنازة على الإعلامي نيقولا بركات بكنيسة البازيليك

أكد مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية أنه تقام اليوم صلاة الجنازة على الإعلامى نيقولا بركات الذي وافته المنية أول أمس عن عمر يناهز الــ 77 عاماً.

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد نعت فى بيان لها الإعلامى نيقولا بركات مؤكدة أنه كان يعمل في المركز الكاثوليكي للسينما والذي كرمه في مهرجان الكاثوليكي للسينما ، وخدم الكنيسة الكاثوليكية وكانت له اسهامات واضحة بجريدة حامل الرسالة – الموقع الرسمى للكنيسة الكاثوليكية – والتي قامت بتكريمه في عامها الخمسين

من الجدير بالذكر أن بركات كانمذيعاً النشرة الفرنسية بالتليفزيون سابقا ومذيع للبرامج الموسيقية باللغة الفرنسية بالإذاعة وخدم في الاذاعة والتلفزيون المصري ما يزيد على الخمسين عاماً كان فيها الوجه المشرف لمصرنا الحبيبة.و كانت من كلماته المشهورة: “الاذاعة حياتي”.