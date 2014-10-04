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محافظ المنوفية يؤدي صلاة العيد وسط جموع المصلين باستاد شبين الكوم

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المحافظ أحمد شيرين

المحافظ أحمد

وسط أجواء تملأها الفرحة الغامرة والسعادة البالغة أدي الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظة المنوفية واللواء أسامه فرج السكرتير العام و اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية صلاة عيد الاضحى بساحة شبين الكوم الرياضي وسط ما يزيد عن 45 ألف من جموع المصلين .

وفى خطبته أوضح الدكتور ابراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وخطيب ساحة الاستاد الرياضي أن الحج هو أكبر شعائر الإسلام، وإن موسمه يشهد أكبر تجمع بشري في العالم لا يفرق بين البشر مهما اختلفت جنسياتهم وألوانهم فالجميع أمام الله سواء ، وأنه يجب علي الجميع فى هذه المناسبة الارتفاع عن الخلافات وأن ينظر الجميع لمصلحة الوطن لان الجميع يجب ان يصطفوا لخدمة هدف واحد هو الصالح العام كما شرح خطيب العيد سنن الأضحية وشروطها .

كما قام بتقديم التهنئة لجميع العاملين بديوان عام المحافظة بالإدارات والمكاتب ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك داعيا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا من أجل مستقبل زاهر لمصر والأمة العربية والإسلامية كلها
> جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهاته لمديرية الصحة بضرورة إعلان حالة الطوارئ وتكثيف النوبتجيات بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك لتقديم كافة الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة .

ووجه المحافظ بأن تقوم مديرية الطب البيطري بمتابعة المجازر وفتحها لإستقبال أضاحي الأهالي بدون أى رسوم خلال أيام العيد ، بالاضافة الى المرور الدوري على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم و عدم فسادها للحفاظ على صحة المواطنين ، هذا و قد شدد محافظ المنوفية على تكثيف التواجد الأمني بالشوارع و الميادين لإحكام السيطرة الأمنية فى أيام العيد ، كما وجه المحافظ بقيام مديرية بالتواجد الدائم بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية لضمان توفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وأيضا ضمان صحة وسلامة هذه المنتجات وكذا قيام إدارة المرور بالمحافظة بالتواجد بالشوارع والميادين للعمل علي القضاء علي أية اختناقات مرورية وإحداث سيولة مرورية خلال أيام العيد وكذا الترتيب لفتح أبواب الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين لإدخال البهجة والسرور عليهم .

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