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كرات جوز الهند بالشوكولاتة الببضاء خطوة بخطوة

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كرات جوز الهند بالشوكولاتة الببضاء خطوة بخطوة كرات جوز الهند بالشوكولاتة الببضاء خطوة بخطوة

السبت 04-10-2014 04:25

 

أعدت الطاهية منال عبيدة وصفة كرات جوز الهند بالشوكولانة البيضاء واللوز لضيافة مميزة للعيد ، إليك الطريقة بالصور خطوة بخطوة ...وكل عام وأنتم بخير

المقادير:

100 ملم ماء

125 غم زبدة

كوب سكر

3 ملعقة صغيرة فانيلا

2 ملعقة صغيرة روح جوز الهند

4 كوب جوز هند ناعم

2 كوب حليب بودرة

لوز كمكل مقشر ومحمص

شوكولاتة بيضاء مذابة للتغطيس

جوز هند خشن للتغطيس

 

الطريقة:

1.في قدر على النار نغلي الماء والزبدة والسكر مع التحريك ليذوب السكر تماما وتغلى 3 دقائق وتبرد

2.تضاف الفانيلا ونكهة جوز الهند

3.يخلط جوز الهند والحليب

4. يضاف خليط الماء والزبدة والسكر  وتعجن جيدا وتعجن باليد لنحصل على عجينة متماسكة

5. تكور العجينة إلى كرات صغيرة  (ممكن حشوها باللوز المحمص)

6.تغطس بالشوكولاتة البيضاء ثم تدحرج بجوز الهند حتى تغطيها 

 

 

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