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طاجن اللحم للرجيم

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طاجن اللحم للرجيم طاجن اللحم للرجيم

السبت 04-10-2014 04:53

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة طاجن اللحم المميز والشهي للرجيم...جربيه لحمية مميزة

 

المقادير:

 

250 جم لحم بتلو بدون دهون

2 حبة بصل مقطعة شرائح

4 حبات بندورة مقطعة شرائح

1 حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح

1 حبة فلفل أحمر مقطعة شرائح

2 حبة جزر مقطعة دوائر

علبة فطر طازج أو معلب مقطع

1 عود كرات مفروم

2 عود كرفس مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 مكعب مرقة الدجاج

3 ملعقة كبيرة معجون البندورة

1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف

 

طريقة التحضير

 

1.  ضعي زيت الزيتون في قدر على النار ثم أضيفي البصل ثم الكرفس والكرات والفلفل الملون والجزر والفطر وحركي الخليط إلى أن ينضج

2.   أضيفي مكعب مرقة الدجاج وصلصة البندورة والزعتر والبندورة

3. ضعي في مقلاة القليل من زيت الزيتون ثم اللحمة المتبلة بالملح والفلفل حركيها جيداً حتى تأخذ لون

4.  في صينية بايركس ضغي نصف الخضار  التي سبق تحضيرها ثم  اللحمة المقلبة ثم طبقة ثانية من الخضار وأدخليها الفرن إلى أن تنضج وتقدم ساخنة

 

 

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