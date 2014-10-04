السبت 04-10-2014 04:58
تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة غراتان المعكرونة بالطماطم لغذاء خفيف وشهي
المقادير:
1 عبوة معكرونة النوع المفضل لديك
8 حبات طماطم مقشرة ومفرومة
1/4 كوب جبنة بارميزان مبشورة
1/4 كوب زيت زيتون
2 سن ثوم مهروس
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة أوريغانو
طريقة التحضير
1.اطهي المعكرونة في الماء المملح والمغلى لمدة 15 دقيقة.
2. ضعي المعكرونة والثوم المهروس و الطماطم المفرومة في طبق الفرن.
3.اسكبي على الخليط زيت الزيتون و رشي بالملح و الفلفل.
4. رشي الجبنة والزعتر على وحه الطبق و أدخليه الفرن لمدة 15 دقيقة