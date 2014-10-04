تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة غراتان المعكرونة بالطماطم لغذاء خفيف وشهي

المقادير:

1 عبوة معكرونة النوع المفضل لديك

8 حبات طماطم مقشرة ومفرومة

1/4 كوب جبنة بارميزان مبشورة

1/4 كوب زيت زيتون

2 سن ثوم مهروس

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة أوريغانو

طريقة التحضير

1.اطهي المعكرونة في الماء المملح والمغلى لمدة 15 دقيقة.

2. ضعي المعكرونة والثوم المهروس و الطماطم المفرومة في طبق الفرن.

3.اسكبي على الخليط زيت الزيتون و رشي بالملح و الفلفل.

4. رشي الجبنة والزعتر على وحه الطبق و أدخليه الفرن لمدة 15 دقيقة

