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استقالة مدرب فنارباهتشة

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استقالة مدرب فنارباهتشة استقالة مدرب فنارباهتشة

إسطنبول (إفي) - أعلن المدير الفني لفنارباهتشة التركي، أيكوت كوجامان، استقالته من تدريب الفريق، الذي احتل هذا الموسم المركز الثاني في الدوري.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب الاستقالة، إلا أن كوجامان كان قد صرح سابقا في ديسمبر بأنه ينوي الرحيل عن الفريق إلا أن النادي أقنعه بالاستمرار.

واحتل فنارباهتشة هذا الموسم المركز الثاني في الدوري خلف غريمه التقليدي جالاتا سراي.

يشار إلى أن كوجامان من مواليد 1965 وكان يلعب مهاجما في فنارباهتشة حتى 1996 ويشغل منصب مدرب الفريق منذ 2010.

ونجح المدرب هذا الموسم في قيادة فنارباهتشة لأول مرة في تاريخه نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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