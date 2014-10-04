الألاف من مسلمي فرنسا يؤدون صلاة العيد بمسجد باريس الكبير

أدى نحو ٨ ألاف من مسلمي فرنسا صلاة عبد الأضحى المبارك اليوم السبت بمسجد باريس الكبير الواقع في وسط العاصمة الفرنسية.

وقال إمام المسجد – في خطبة العيد – إن ديننا يدعونا إلى التحلي بالنظام في كل شئون حياتنا، وأن الناس اليوم لا ينظرون إلى الإسلام من خلال الكتب والمساجد بقدر ما ينظرون إلى أخلاق وأقوال وأفعال المسلمين، “فهى الإسلام في نظر الناس”.

وذكر الإمام بأننا أمة السلام وتحياتنا هى السلام، فالإسلام يطلب مننا أن نسعى جاهدين إلى نشر السلام والمحبة، مضيفا أننا أمة تدعو إلى الخير وتنهي عن الشر.. فدين الإسلام يحرم العدوان ويقيم حياة الناس على العدل والمساواة.. فهو دين التسامح والوسطية، يحترم حرية العبادة.

وشدد على أن أمتنا بحاجة ماسة إلى أن تعرف دينها، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرية العبادة التي يحظى بها المسلمون بفرنسا في أداء المناسك وبناء المساجد والمدارس الدينية، مشددا على أنه لدليل على حسن الرعاية التي توليها السلطات الفرنسية للمسلمين.

ودعا شيخ مسجد باريس الكبير الجالية الإسلامية بفرنسا وخاصة الشباب ليحافظوا على قيام دينهم من اعتدال وسطية واحترام للغير وتجنب العنف والتطرف.

ويؤدي المسلمون صلاة العيد الكبير وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لرجال الشرطة الفرنسية.

جدير بالذكر أن مسلمي فرنسا قد أدوا صلاة العيد اليوم في عدد من المساجد، إلا أن مسجد باريس الكبير يحظى بشعبية كبيرة وخاصة لدى المسلمين، كما أنه من أكبر وأقدم مساجد فرنسا.

أ ش أ