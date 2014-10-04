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محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة العيد بنادي الشرطة

  • مصر
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أدى اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، السبت، صلاة عيد اﻷضحى، بمسجد قوات اﻷمن المركزي، بنادي الشرطة، بمنطقة المطار بشرق المدينة.

رافق «مهدي» خلال تأدية الصلاة، اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، وعدد من قيادات وجنود قوات اﻷمن بمحافظة الإسكندرية.

وعقب الصلاة، قام محافظ الإسكندرية باستقبال المهنئين من القيادات التنفيذية ومديري المديريات المختلفة، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بمقر المحافظة المؤقت بمنطقة فلمنج بشرق الإسكندرية.
> كما توجه «مهدي» إلى زيارة دار أيتام زاهية منصور، بشارع صلاح الدين بوسط المدينة، وقدم الهدايا العينية لعدد من اﻷيتام، بمناسبة العيد.

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