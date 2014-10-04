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تموين المنوفية يشن حملات تفتيشية على المخابز ومحلات الجزارة خلال عيد الاضحى

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تموين المنوفية يشن حملات تفتيشية على المخابز ومحلات الجزارة خلال عيد الاضحى تموين المنوفية يشن حملات تفتيشية على المخابز ومحلات الجزارة خلال عيد الاضحى

قال عاطف الجمال وكيل وزارة بمحافظة المنوفية, اليوم الجمعة, أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المحلات والمخابز والمرور على الاسواق ومحلات اللحوم للتاكد من سلامة اللحوم وطرق تخزينها .

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم المرور اليومى والدورى خلال ايام عيد الاضحى المبارك على جميع المخابز للتاكد من عملها ومنع اى مخالفات خلال ايام العيد .

وأشار الجمال إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقى شكاوى المواطنين خلال ايام العيد وإلغاء اجازات المفتشين لمتابعة الاسواق والتاكد من توافر السلع الغذائية والرقابة .

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