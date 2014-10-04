مدير أمن القليوبية والسكرتير العام للمحافظة يؤديان صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها

شارك اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية نائبا عن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ،مئات المواطنين صلاة عيد الاضحي بالساحة الرئيسية بمسجد ناصر ببنها .

بحضور اللواء حسن ناجي السكرتير العام للمحافظة ،واللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية ،والشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية.

وقال الشيخ محمد الصاوي خطيب مسجد ناصر ببنها ، الخطيب إن اعياد المسلمين تتجلى فيهما المعانى الربانية والانسانية وذلك بربطهما بعبادات الاسلام وشعائرة وتتجلى فيهما المعانى الانسانية بالا ينسى المسلم اخاه المسلم وشرع الاسلام زكاة الفطر فى عيد الفطر لتكون طهرا للصائم وشرع الاضحية فى عيد الاضحى ليضحى المسلم ويوسع على نفسه واهله والفقراء والمساكين

مؤكدا علي ان الله خصنا بخير كتاب انزل وخير نبى انزل

واضاف ان عيد الفطر يأتى بعد فريضة الصيام والاضحى يأتى بعد شعيرة الحج فكأن العيد هنا وهناك فى الاضحى وفى الفطر مكافأة وجائزة من الله تعالى لعباده ومنحة ربانية ومكافأة لفريضة الصيام والحج .

واضاف ان ايام الاعياد هي ايام سعه على المسلمين ، مشيرا الي ان الاسلام شرع الاضحية وجعلها شعيرة من شعائرة يجب تعظيمها لان ذلك من تقوى القلوب وسنه من سنن النبى ينبغى الالتزام بها ، فالمؤمن يعبر عن تضحيته بشهواته ورغباته وتأكيد التقوى المستكنه فى القلب

مشيدا بفكرة تبني الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة والاوقاف والتنمية المحلية بجمع جلود الاضاحى وذلك من خلال مراكز الشباب والوحدات المحلية وشكلت لجان للقيام بهذا الغرض لكى يعود النفع على المجتمع كله وحتى لاتستفيد فئة او طائفة بمبالغ لايدرى اين تصرف وتنفق

وليعلم الجميع ان عوائد هذه الجلود ستباع فى مزاد علنى وسيعطى كل مضحى ايصالا رسميا معتمدا

مناشدا المسلمين التعاون وان يبلغ الشاهد الغائب ان نتاون على انجاح المبادرة والتى ستنفق على الاسعاف والدفاع المدنى

كم الاجر والنفع الذى سيعود على المجتمع وانجاح الامر

من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم وباب اغاثة الملهوف والتعاون على البر والتقوى

وأكد علي ان العيد فى الاسلام يمثل وسطية هذا الدين وليس معنى العيد ان تنتهك المحرمات وان تطلق العنان للشهوات العيد اخلاق وقيم واداب وهنا تتجلى وسطية الاسلام ان تجمع بين مطالب الروح مطالب البدن ، لان العيد ببهجة النفس وصفاء العقيدة وخير ما يفرح به المسلم هو طاعة الله جل فى علاه .

وقال الصاوي ان العيد يرسم صورة النبى ابراهيم عليه السلام وهو يقود ولده اسماعيل لينحر ابنه بما يعبر عن الطاعة والاستسلام لاوامر الله والرضى بالقدر والصبر عليه الطاعة فى اعظم صورها والبر بالوالدين ،مؤكدا علي ان الاسلام اراد لنا ان نكون اخوه متحابين من خلال التراحم والتواصل واصلاح فسادهم ، قائلا ان يوم النحر يؤكد معنى التضحية فى حياة كل انسان ،مستطردا بقوله ان كل تقدم وكل ريادة يحتاج الى تضحية فالامم لم تتقدم ولم تنهض الا على اساس من التضحية

ان مصر وطن له منزله وقدره وفضله وان الناظر فى القرأن الكريم وسنه النبى يجد ان حب الوطن والتضحية تقتضى منا طاعة ولى الامر ومساندته والالتفاف من حوله ما لم يأمر بغير طاعة الله

وقال إن هذه المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد تحتاج الى تضحيات من ابناء مصر الاوفياء ولا تنبع من فراغ وتبع من قناعة ان مصر فوق الجميع وفوق كل الطموحات الاغراض الشخصية وتجلى ذلك حينما وضع رئيس الجمهورية للمشروع الطوح القومى حفر قناة السويس الجديدو وتنمية محور قناة السويس حينما وضع الاساس للمشروع ورفض كل دعم خارجى ورأينا جموع المصريين الاوفياء يضحون من اجل ان تنهض مثصر وتسترد مكانتها اللائقة بين شعوب العالم باعتبارها ارقى حضارة فى البشرية المصريين ارسلوا رسالة للعالم ان شعب مصر خلف قيادته والتفافا من حوله .

وأكد علي أن التضحية والاستشهاد فى سبيل الدفاع عن الوطن هو اعلى مراتب التضحية عن الله .