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الصورة الأولى من فيلم ياسمين رئيس «بلاش تبوسني»

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الصورة الأولى من فيلم ياسمين رئيس «بلاش تبوسني» الصورة الأولى من فيلم ياسمين رئيس «بلاش تبوسني»

ياسمين رئيس

كشفت شركة أفلام ميدل وست وستوديو عن انتهاء المخرج والمؤلف أحمد عامر من تصوير فيلم «بلاش تبوسني»، الذي يشارك في بطولته ياسمين رئيس ومحمد مهران، بالإضافة إلى إطلاق الصورة الأولى من الفيلم.

فيلم «بلاش تبوسني» بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر ومحمد مهران، وتدور أحداثه في كواليس تصوير أحد الأفلام السينمائية، لنتابع مخرجه الشاب، وبطلته التي تُدعى فجر، خلال تصوير الفيلم الذي يتابعه الكثيرون.

بلاش تبوسني من تأليف وإخراج أحمد عامر الذي اتجه إلى صناعة الأفلام بعد 6 أعوام من العمل كرجل بنوك يتعامل مع المؤسسات الكبرى، ليقوم بإخراج مجموعة من الأفلام القصيرة، منها المكتوب الذي شارك في مهرجان كان السينمائي ضمن ركن الأفلام القصيرة، وكتب سيناريو فيلم علي معزة، كما شارك في تأليف فيلم الشتا اللي فات بالتعاون مع إبراهيم البطوط، ياسر نعيم وحابي سعود، وهو الفيلم الذي نال جائزة من مهرجان فينسيا السينمائي.

وتقوم بإنتاج الفيلم شركة أفلام ميدل وست التي تأسست عام 2008، وهي تمتلك سجلاً مهماً من الأعمال السينمائية، حيث ساهمت في إنتاج فيلم فتاة المصنع للمخرج محمد خان، فيلا 69 للمخرجة أيتن أمين والوثائقي الطويل البحث عن النفط والرمال لـوائل عمر وفيليب إل ديب.

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