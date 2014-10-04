أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات بمناسبة عيد الأضحى

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبو مازن) اليوم السبت عن تهانيه وعن تمنياته للشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأن يعيده الله سبحانه وتعالى على الجميع “وقد تمتعنا باستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس”.

وقال “أبو مازن” – في تصريحات صحفية عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى – “إنه لا شك بأننا مررنا بظروف صعبة وبأيام عصيبة خاصة فيما جرى بقطاع غزة والحمد لله أن الحرب على غزة قد انتهت ولكنها لها ذيول ومآس كثيرة ولكننا سنتحمل في سبيل أن يعود الوطن الفلسطيني موحدا وأن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس”.

وردا على سؤال حول موقف حكومة دولة السويد بالاعتراف قريبا بدولة فلسطين، أجاب “أبو مازن” أن موقف حكومة السويد “عظيم جدا ومشرف” لكونها أعلنت بأنها ستعترف بدولة فلسطين وهذا يعني أنه في القريب العاجل .. مشيرا إلى طرح هذا الأمر على طاولات كثيرة لدول العالم ولاسيما الدول الأوروبية.

وأعرب أبو مازن عن أمله في أن تحذو تلك الدول الأوروبية حذو دولة السويد التي قامت بهذه الخطوة التي وصفها ب “الجريئة”.. ملمحا إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في 12 أكتوبر الجاري .. وأكد على المشاركة فيه من أجل تقديم العون إلى الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار غزة وذلك بحضور الرئيس وعدد من المسئولين رفيع المستوى.

ودعا الرئيس الفلسطيني دول العالم لتقديم المنح السريعة حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من إعادة إعمار غزة.

وفيما يتعلق بأزمة الرواتب، أكد “أبو مازن” أنه ليس هناك أزمة رواتب.. موضحا أنه كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشاطئ بأن هذا الأمر يتم دراسته من قبل لجنة مالية وإدارية ولكن كحل سريع هناك بعض الجهات التي أرادت أن تتبرع مشكورة لتقديم مساعدات وذلك عبر القيادة الفلسطينية والأمم المتحدة خلال مدة تتراوح بين شهر أو ثلاثة أشهر.

وقام أبو مازن بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات” (أبو عمار) وقراءة الفاتحة على روحه وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. “رامي الحمد الله” قد أدى إلى جانب سيادة الرئيس “محمود عباس” صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة في رام الله.

وبعد انتهاء الصلاة وضع “الحمد الله” إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل “ياسر عرفات” وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، فيما وضع أعضاء اللجنة التنفيذية “أحمد قريع” و”عبد الرحيم ملوح” و”صالح رأفت” و”أحمد مجدلاني” إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ووضع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح “أبو ماهر غنيم” و”عباس زكي” و”توفيق الطيراوي” و”جمال محيسن” و”محمد المدني” إكليلا من الزهور على ضريح الراحل “أبو عمار” باسم اللجنة المركزية لحركة فتح.

ووضع رئيس ديوان الرئاسة “حسين الأعرج” إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد عرفات باسم ديوان الرئاسة.

أ ش أ