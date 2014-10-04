بالفيديو.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى بدمشق

أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، السبت، صلاة عيد الأضحى، في جامع النعمان بن بشير، الواقع في مشروع دمر شمال شرق العاصمة دمشق، بحسب ما ذكر التلفزيون السوري.

وبث التلفزيون السوري صورًا، للأسد، وهو يدخل الجامع الواقع في حي مشروع دمر الواقع على أطراف العاصمة السورية، وكان في استقباله مفتي الجمهورية، بدر الدين حسون، ووزير الأوقاف، محمد عبدالستار السيد.

وشارك في الصلاة التي أمها مفتي دمشق وريفها، الشيخ عدنان افيوني، رئيس مجلس الشعب، محمد جهاد اللحام، ورئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي، والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم، هلال الهلال، ومحافظ دمشق، بشر الصبان، وعدد من رجال الدين والمواطنين.

وقال مفتي دمشق، في كلمته: «ارتبط العيد بحياة الأمة بالفرح.. لكن العيد ما دخل بيوتنا...لأن الغرب وأعوانه من العرب قرروا أن يجعلوا من بلدنا ساحة حرب تصفى فيه الحسابات وتنفذ فيه المصالح والأجندات».

وأضاف: «أننا نتعهد الله عز وجل بالحفاظ على بلادنا من مؤامرة كبيرة، تستهدف من دوره ووجوده وصموده.. نتعهد من أن نحافظ على البلد من أن يتحول إلى ساحة حرب والحفاظ عليه من التمزيق والتقسيم الذي رسمت خططه في البيت الابيضـ وينفذ اليوم في شمال سوريا وشرقها».

وعبر «أفيوني» عن أمله بانتصار بلاده وذلك بفضل «الأمل بالله والثقة بالجيش الباسل الذي صمد صمودًا بطوليًا.. وصمود هذا القائد الفذ الذي يواجه بحكمة وشجاعة هذه المؤامرة الخطيرة والهجمة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها والتي اتضحت معالمها وابعادها».