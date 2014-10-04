80 % من النساء الفرنسيات يعتقدن أنهن سيجدن الحب بعد الخمسين

أصبح فى إمكان المرأة الفرنسية أن تجد الحب بعد الخمسين، حيث أصبح فى الإمكان أن تجد الشخص الذى تربطها به علاقة عاطفية بعد أن تكون قد أصبحت خالية إما بسبب وفاة زوجها أو بسبب الطلاق، هذا ما توصل إليه عالم الاجتماع الفرنسى سرج – جوران.

> وأوضحت الدراسة الاجتماعية التى أجراها العالم أن هناك 39 % من اللاتى تعدين الخمسين والستين من عمرهن يرون أنه من الأفضل العيش بمفردها من أن تعيش عيشة سيئة مع شخص آخر حيث تقول الدراسة أن المرأة تعيش مدة أطول الرجل وفى هذه الحالة فهى لا تريد أن تكون ممرضة للرجل الذى تعيش معه لذلك تفضل الوحدة وعلى عكس من ذلك فكلما كانت المرأة شابة كلما فضلت أن تعيش بمفردها .

> كما أوضحت الدراسة أن ربع اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 50 إلى 65 عاما يفكرن فى أن يبقين بمفردهن مقابل 17 % من اللاتى تتراوح أعمارهن ما بين 35 إلى 49 عاما و6 % للاتى أقل من 35 عاما .

> أش أ