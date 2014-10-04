دراسة فرنسية : نقص الحديد أحد أسباب سقوط الشعر لدى المرأة

قال طبيب الغدد الصماء الفرنسى بول – ناتان فى أحدث دراساته العلمية أن نقص الحديد المخزون فى الجسم بحوالى 50 ميكروجراما فى لتر الدم يعد من أحد أسباب سقوط الشعر لأن الحديد هو فهم للتمثيل الغذائى لكرات الدم الحمراء التى تنقل الأوكسجين إلى الأنسجة فى الجسم وهى نحو فروة الرأس وهرمون الشعرى وأن 25 % من السيدات يعانين من نقص الحديد أو من الأنيميا .

> لذلك ينصح الطبيب بتناول أقراص الحديد بجرعات مرتفعة مضافا إليها فيتامين سى والتركيز على الغذاء الذى يحتوى على الحديد مثل اللحم الحمراء والدجاج والكبده وصفار البيض والبروكلى وعصير الليمون لزيادة 30 % من أمتصاص الحديد يجب على الأقل أتباع هذه النصائح لمدة ستة أشهر لتكوين احتياطى الحديد.

> وبالنسبة للمرأة التى لديها دورة شهرية غزيرة يجب أن تأخذ الحديد ثمانية أيام كل شهر مع استشارة الطبيب لتحديد الجرعة اللازمة .

أ ش أ