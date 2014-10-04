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بالفيديو.. ما لا تعرفه عن صاحب خطبة عيد الأضحى أمام السيسي

  • مصر
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في خطبة استمرت مدتها نحو 17 دقيقة، تحدث الشيخ الأحمدي أبوالنور، أمام الرئيس عبدالفتاح ، في أول أيام عيد الأضحى، صباح السبت، بمسجد السيدة صفية في الجديدة.

واعتبر أبوالنور، الذي ولد في 1 نوفمبر عام 1930، أن حب السيسي سرى في الأرض، في الوقت، الذي أشاد فيه بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، قائلًا: «لما سمع العالم كله إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة وهو يجهر بحق مصر، ويعبر عن مكانة مصر.. أعتقد أن حبه سرى في الأرض».

ودعا للسيسي، بقوله: «أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق آمالنا جميعًا في مصرنا العزيزة، وأن يجزي الله عن عمله لله وللإسلام وللعروبة ولمصر، وهو الذي رفع رأس مصر عاليًا عندما قال تحيا مصر والشعوب المحبة للسلام».

والمعلومات المتوافرة عن أبوالنور، وفقًا لمحرك البحث «جوجل»، تفيد بأنه من مواليد مركز الشهداء في محافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراة من الأزهر الشريف في الحديث وعلومه، عام 1970.

كما حصل على الدكتوراة الفخرية من أول جامعة إسلامية بإندونسيا، وهي الجامعة المحمدية، عام 1987، فضلًا عن حصوله على وسام الجمهورية، عام 1986، وترجع أصول أسرته إلى محافظة المنيا بصعيد مصر حيث نزح أجداده، عام 1882، إلى محافظة المنوفية، حيث استقروا بمركز الشهداء.

وتخرج والده، عام 1923، في الأزهر الشريف وعمل بالتدريس في كفر الشيخ، إلى أن تم إنشاء قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر، عام 1928، الذي قام على أكتاف 10 وعاظ على مستوى المملكة المصرية، حينئذ، وكان والده من هؤلاء العشرة المؤسسين.

وقضى أبوالنور السنوات الست الأولى من عمره في كفر الشيخ، ثم انتقل، عام 1936 إلى قويسنا والتحق بمدرستها الأولية لمدة سنتين، ثم انتقل إلى القاهرة، عا 1938.

وكان لعمل والده في مجال الوعظ والإرشاد أثر كبير في تنشئته، وتولى منصب وزير الأوقاف في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

وظل فترة طويلة يدرس ويحاضر بجامعة اليرموك بالأردن وعندما عاد إلى مصر نال عضوية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

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