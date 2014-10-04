محافظ السويس ومدير الأمن يؤدون صلاة العيد بمسجد بدر



> أدي اللواء العربي السروي محافظ السويس واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس والمهندس محمد مرسي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد بدر ببور توفيق .

تحدث خطيب الصلاة عن العيد وآدابه وضوابط الفرحة فيه كما تناول اللحديث عن العبادات والأعياد في الإسلام وحكمة مشروعية الأعياد والآداب الإسلامية في العيد والأعياد تدعوا للتسامح ونبذ الخلافات بالاضافة إلى مظاهر الفرح وضوابطه في العيد.

شارك فى أداء صلاة العيد عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وسط حضور عدد من المواطنين وتواجد أمني ملحوظ.