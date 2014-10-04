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مجلس الأمن يدين ذبح بريطاني على يد داعش: «جريمة قتل شنيع وجبان»

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أدان مجلس الأمن الدولي بشدة «عملية القتل الشنيع والجبان، الذي مارسه تنظيم داعش علي موظف الإغاثة البريطاني، آلان هينينج».

وذكر مجلس الأمن، في بيان صحفي، السبت، أن «هذه الجريمة هي تذكير مأساوي بالمخاطر المتزايدة، التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني كل يوم في سوريا، كما تشير مجددا إلى وحشية تنظيم داعش المسؤول عن الآلاف من الانتهاكات ضد الشعبين السوري والعراقي».

وشدد مجلس الأمن علي «ضرورة هزيمة داعش، فاستمرار ارتكابها لتلك الأعمال الهمجية لن يخيفنا، بل سيعضد من بأسنا لإقامة جهد مشترك من الحكومات والمؤسسات، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة الأكثر تضررا، لمواجهة تنظيمات داعش وجبهة النصرة ،وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة».

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