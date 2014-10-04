النور بالسويس : لم ندعوا المواطنين لصلاة العيد ولا نخلط الدين بالسياسة‎

أكد عباس محمد أمين حزب النور بمحافظة السويس :” أنهم لم يدعوا المواطنين للمشاركة أو أداء صلاة العيد باي ساحة الخاصة بعيد الأضحي المبارك ،” موضحًا أنهم :” قاموا فقط أنهم قاموا بتعليق لافتات لتهنئة شعب السويس بعيد الأضحي المبارك وأختلط الامر على الجميع بتعليق لافتات الحزب تشبه لافتات الدعوة السلفية التى تدعوا المواطنين للصلاة بساحة أول السور بحي الأربعين الخاصة بهم ” .

أضاف عباس محمد امين النور فى تصريحات صحفية ان :” الوطن فى مرحلة فارقة وأنهم لا يقومون بتعليق اللافتات لإبتغاء مقاعد بمجلس الشعب من عدمه ولكنهم دائمًا فى المناسبات يقدمون التهنئة لشعب السويس عبر لافتات تقديرًا للمواطنين ” ، مؤكدًا أنهم :” ليس لهم أى علاقة من بعيد أو قريب يمصلي العيد الخاص بالدعوة السلفية وأنهم لا يخلطون العمل العام والسياسي بالدين ” .