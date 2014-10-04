أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الجيش العراقي: قتلنا 59 «إرهابيًا» من «عصابات داعش»

Google+ Print

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تمكنها من «السيطرة على 30 قرية وقتل 50 إرهابيا من عصابات داعش» ضمن الحملة العسكرية، التي يقوم بها الجيش العراقي في محافظتي ديالى (شرق) وكركوك (شمال).

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صحفي، مساء الجمعة، أن «قيادة عمليات بغداد قامت بعملية عسكرية واسعة بقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة المشاة الحادية عشرة، وبإسناد القوة الجوية في مناطق حزام بغداد».

وأضافت: «بعد مواجهات عنيفة مع إرهابيي داعش تمكنت قطعاتنا من تحرير منطقة بنات الحسن ومنطقة شيخ عامر»، مشيرًا إلى «تدمير عدد من الآليات المختلفة (دون تحديد عددها أو نوعها)».

وذكر أن «سلاح الجو العراقي تمكن من قتل 9 إرهابيين وإصابة 15 آخرين أثناء هجوم استهدف أحد مقرات داعش الإرهابية، قرب قرية بشير باتجاه ناحية الرشاد جنوبي كركوك».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية