الجيش العراقي: قتلنا 59 «إرهابيًا» من «عصابات داعش»

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تمكنها من «السيطرة على 30 قرية وقتل 50 إرهابيا من عصابات داعش» ضمن الحملة العسكرية، التي يقوم بها الجيش العراقي في محافظتي ديالى (شرق) وكركوك (شمال).

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صحفي، مساء الجمعة، أن «قيادة عمليات بغداد قامت بعملية عسكرية واسعة بقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة المشاة الحادية عشرة، وبإسناد القوة الجوية في مناطق حزام بغداد».

وأضافت: «بعد مواجهات عنيفة مع إرهابيي داعش تمكنت قطعاتنا من تحرير منطقة بنات الحسن ومنطقة شيخ عامر»، مشيرًا إلى «تدمير عدد من الآليات المختلفة (دون تحديد عددها أو نوعها)».

وذكر أن «سلاح الجو العراقي تمكن من قتل 9 إرهابيين وإصابة 15 آخرين أثناء هجوم استهدف أحد مقرات داعش الإرهابية، قرب قرية بشير باتجاه ناحية الرشاد جنوبي كركوك».