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أوباما يهنئ المسلمين والحُجاج بعيد الأضحى

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هنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقرينته ميشيل، المسلمين في كل أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، كما تقدم بالتهنئة للحجاج.

وأوضح اوباما، في بيان أصدره البيت الأبيض، السبت، أن «المسلمين الأمريكيين يشاركون أقرانهم من المسلمين الوافدين من جميع أنحاء العالم في تأدية مناسك الحج»، مشيرًا إلى أن «الحج مناسبة تجمع المسلمين من كل مكان يقفون جنبًا إلى جنب يأدون الفريضة».

وأضاف أن «عيد الأضحى هو مناسبة للتذكير بأن الجميع من بني البشر متساوون بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو العرقية أو اختلاف الجنس أو اللون أو العمر».

وأشار إلى أن «المسلمين في جميع أنحاء العالم يحيون تلك المناسبة بمشاركة غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، بتقديم المساعدات للمحتاجين والمرضى والمحاصرين في مناطق الصراع».

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