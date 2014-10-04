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القهوة العربية تستهوي الحجاج الوافدين

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القهوة العربية تستهوي الحجاج الوافدين القهوة العربية تستهوي الحجاج الوافدين
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القهوة العربية تتفوق على المشروبات الساخنة في مخيمات الحجاج

عرفات - هاني اللحياني

    تفوقت القهوة العربية على مجموعة المشروبات الساخنة في المشاعر وسجلت ارتفاعا ملحوظا على الطلب، وتعرض مخيمات الحجاج خدمة المشروبات على مدار الساعة إضافة إلى الخدمات التي توفرها البسطات وعربات بيع المشروبات المتحركة.

وطرح حجاج فكرة التوسع في توفير خدمات الحجاج من خلال تخصيص مباسط بيع القهوة العربية على طول طريق المشاة.. وأعجب حسين بيدر بفكرة صالونات بيع القهوة العربية بمكة المكرمة التي تحتوي على جلسات عربية بديكور يضفي مزيداً من الروحانية والهدوء والسكينة على الجلسات وقال إنها فكرة استثمارية يمكن استنساخها.

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