«أمانة المدينة» تستعد لعيد الأضحى بتجهيز 7 مسالخ ونقاط ذبح

المدينة المنورة - سالم الأحمدي تصوير - فايز المطيري

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة المسالخ في الإدارة العامة لصحة البيئة استعداداتها لعيد الأضحى المبارك وذلك بتكليف عدد من المراقبين والمشرفين للإشراف على المسالخ ونقاط الذبح البالغ عددها 7 ما بين مسالخ ونقاط ذبح.

وقال المدير العام لصحة البيئة في «الأمانة» عبدالله آل طالع، إن الاستعدادات الخاصة بالعمل خلال عيد الأضحى للإشراف على جميع المسالخ ونقاط الذبح في المدينة المنورة تمت وفق الخطة التي تم الإعداد لها والتي تبدأ أعمالها صباح يوم العيد وحتى رابع أيام العيد، مشيراً إلى أن العاملين الذين تم تكليفهم للعمل في هذه الخطة 12 طبيباً للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر للتأكد من سلامتها قبل الذبح ومضاعفة عدد الجزارين، إضافة إلى 15 موظفاً للمساندة. وقال: "تم تعيين حراس أمن وسلامة لتنظيم دخول وخروج المواطنين والإشراف على تسليم الذبائح بصورة منتظمة".

من جهته، أشار مدير إدارة المسالخ محمد أبو الفرع أن "الأمانة" خصصت البرامج المستمرة لمتابعة مشغلي المسالخ والتأكيد على عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل الذبح وبعده.