«شريط ذبح آخر».. والضحية بريطاني

قال موقع سايت الذي يتابع مواقع المتشددين الإسلاميين على الإنترنت إن مقاتلين لتنظيم الدولة الاسلامية بثوا أمس مقطع فيديو جديدًا يعرض قطع رأس الرهينة البريطاني آلن هيننج.

كان مقطع الفيديو الذي استمر دقيقة واحدة و11 ثانية يحمل عنوان "رسالة أخرى إلى أمريكا وحلفائها".

وقال موقع سايت إن عامل الإغاثة البريطاني ظهر في الفيديو وهو يقدم نفسه. ويقول هيننج في الفيديو "بسبب قرار برلماننا مهاجمة الدولة الإسلامية سأدفع أنا بصفتي أحد أفراد الشعب البريطاني ثمن ذلك القرار."

وفي اول رد فعل لوزارة الخارجية البريطانية قالت إن ذبح هينينج إن صح فهو قتل آخر مثير للاشمئزاز.