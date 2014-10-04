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نجاح خطة التصعيد إلى عرفات.. وضيوف الرحمن يرمون الجمرة الكبرى اليوم

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نجاح خطة التصعيد إلى عرفات.. وضيوف الرحمن يرمون الجمرة الكبرى اليوم نجاح خطة التصعيد إلى عرفات.. وضيوف الرحمن يرمون الجمرة الكبرى اليوم

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مشعر منى مساء أمس للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام.

ولدى وصول سمو ولي العهد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وكان في استقبال سموه صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ومعالي المستشار بديوان سمو ولي العهد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد المكلف حازم بن مصطفى زقزوق، وكبار قادة وضباط الحرس الملكي.

وكان سمو ولي العهد قد غادر جدة في وقت سابق أمس حيث كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وعدد من المسؤولين.

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