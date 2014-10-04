بشير التابعي عن مباراة الـ6-1: لم أكلف بمراقبة بيبو

روى بشير التابعي تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك عام 2002 والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 6-1 في الدوري المصري الممتاز.
وارتبط إسم بشير التابعي مع خالد بيبو صاحب السوبر هاتريك في تلك المباراة بعد عبارة رددها مدحت شلبي معلق المباراة آنذاك.
وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية على قناة سي بي سي "لم أكن مكلفا برقابة خالد بيبو، هو كان يلعب خلف المهاجمين لذلك لم تكن مهمتي رقابته بل كانت مهمة تامر عبد الحميد لكنه لا يحب المراقبة رجل لرجل".
وتابع "كانت مهمتي خلال تلك المباراة هي رقابة أحمد بلال الذي كان يلعب مهاجما أو مقابلة القادم من الخلف مثل بيبو، لكنه تفوق بفضل فارق السرعة بيننا".
وأضاف "كنا الأفضل قبل المباراة وحتى في الدقائق الأولى لكن مع توالي الأهداف على مرمانا لم نفهم ماذا كان يحدث، بعد المباراة أراد أوتوبفيستر المدير الفني الاستغناء عني لكن كمال درويش رئيس النادي تصدى له".