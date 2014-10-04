أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بشير التابعي عن مباراة الـ6-1: لم أكلف بمراقبة بيبو

Google+ Print
بشير التابعي عن مباراة الـ6-1: لم أكلف بمراقبة بيبو بشير التابعي عن مباراة الـ6-1: لم أكلف بمراقبة بيبو

روى بشير التابعي تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك عام 2002 والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 6-1 في الدوري المصري الممتاز.

وارتبط إسم بشير التابعي مع خالد بيبو صاحب السوبر هاتريك في تلك المباراة بعد عبارة رددها مدحت شلبي معلق المباراة آنذاك.

وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية على قناة سي بي سي "لم أكن مكلفا برقابة خالد بيبو، هو كان يلعب خلف المهاجمين لذلك لم تكن مهمتي رقابته بل كانت مهمة تامر عبد الحميد لكنه لا يحب المراقبة رجل لرجل".

وتابع "كانت مهمتي خلال تلك المباراة هي رقابة أحمد بلال الذي كان يلعب مهاجما أو مقابلة القادم من الخلف مثل بيبو، لكنه تفوق بفضل فارق السرعة بيننا".

وأضاف "كنا الأفضل قبل المباراة وحتى في الدقائق الأولى لكن مع توالي الأهداف على مرمانا لم نفهم ماذا كان يحدث، بعد المباراة أراد أوتوبفيستر المدير الفني الاستغناء عني لكن كمال درويش رئيس النادي تصدى له".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع