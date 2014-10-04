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خالد بيبو يكشف عن تفاصيل مباراة الـ6-1 وتعليمات جوزيه

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خالد بيبو يكشف عن تفاصيل مباراة الـ6-1 وتعليمات جوزيه خالد بيبو يكشف عن تفاصيل مباراة الـ6-1 وتعليمات جوزيه

كشف خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق عن تفاصيل مباراة القمة المصرية 89 أمام والزمالك عام 2002 والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 6-1.

وكان خالد بيبو بطل هذه المباراة بتسجيله 4 أهداف وهو الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في مباراة واحدة بين الأهلي والزمالك.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لقناة سي بي سي "قبل المباراة جوزيه قال لنا أن الزمالك أفضل منا لكننا لن نمنحهم الفرصة لفعل أي شيء، سنبدأ الضغط عليهم من منطقة الست ياردات وكانت أول مرة يخبرنا بأمر من هذا القبيل".

وأضاف "بعد أن سجلنا الأول والثاني كنت أترجى زملائي أن يمرروا لي الكرة لأسجل هدفا ولكن الحظ وقف بجانبي وسجلت أربعة وكنت في طريقي لتسجيل الخامس".

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وتابع بيبو "لم أكن أسعى أبدا لتسجيل الأهداف فطالما كنت أساعد زملائي، أوتاكا وأحمد بلال حصلوا على لقب الهداف الدوري عندما لعبوا بجانبي لكن الله جعلني أسجل 4 أهداف في تلك المباراة ليظل الناس يتذكرونني دائما".

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فيديو اليوم السابع