أربيلوا يتمنى الفوز بمونديال الأندية ليكمل خزانة ألقابه مع الريال

(إفي): احتفى المدافع ألبارو أربيلوا بمباراته الـ200 مع ريال مدريد الإسباني، حيث أعرب عن أمله في الفوز بمونديال الأندية، كي "يفوز بكل شيء" مع النادي الملكي.

وقال أربيلوا، في مقابلة مع وسائل الإعلام التابعة للنادي، "بالنسبة للاعب من ناشيء النادي مثلي، فإن لعب 200 مباراة مع ريال مدريد كان أمرا لا يمكن تخيله، وأمر أشعر بالفخر الشديد إزاءه. وصلت إلى هنا عندما كنت طفلا، والآن أصبحت رجلا خاض 200 مباراة".

وأوضح "في ديسمبر المقبل نأمل في الفوز بلقب المونديال، والفوز بكل الألقاب مع الريال. انه موسمي السادس هنا، ولا شيء أعظم في كرة القدم من الفوز مع ريال مدريد. اللقب العاشر (في دوري الأبطال) تلك الدقيقة 93 ستظل دائما في ذهن مشجعي الميرينجي".

ويشير أربيلوا بهذا إلى الهدف القاتل الذي سجله سيرخيو راموس في مرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة 93 من عمر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الذي كان متقدما بهدف، ليحتكما إلى وقت اضافي، ينجح خلاله الريال في تسجيل ثلاثة أهداف ويفوز بلقبه العاشر في دوري الأبطال.

وأوضح "العام الذي انضممت فيه سجل (زين الدين) زيدان هدفا منح الريال اللقب التاسع. الناس تعرف أهمية الفوز بها بالنسبة للاعب شاب ورأى رموزه يفوزون بها".

وأضاف "أود أن أكون في هذا النادي أطول فترة ممكنة. هذا بيتي، أحمل النادي في قلبي، وأتمنى أن أستمر فيه لسنوات طويلة. يتبقى عامان (في تعاقده)، ولكن سيكون البقاء في الريال طوال حياتي أمرا جيدا. أعرف ارتفاع سقف المطالب في هذا النادي.. مجهودي وتضحيتي اليومية ستستمر للأبد للفوز بالمزيد من الألقاب".

وعن المدربين الذين عمل معهم، علق "لقد عملت مع مدربين كبار. بداية من كاماتشو، الأول وحتى أنشيلوتي، الأخير. لن أنسى حديث أنشيلوتي (قبل) مواجهة بايرن في نصف النهائي الرابع على التوالي في دوري الأبطال".