ريمس يباغت بوردو الوصيف بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

(إفي): باغت ستاد ريمس ضيفه بوردو الوصيف بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في مستهل منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاء هدف ستاد ريمس الوحيد من توقيع أودير فورتيس في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليلحق ببوردو الهزيمة الثانية التي يتعرض لها هذا الموسم، بعد خسارته في الجولة الخامسة أمام جانجون.

وبهذا يتجمد رصيد بوردو عند 17 نقطة ليهدر فرصة اعتلاء صدارة المسابقة ولو بشكل مؤقت، وتصبح الوصافة في مهب الريح، خاصة وأن ليل صاحب المركز الثالث يبتعد عنه بنقطتين فقط.

بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى عشر نقاط يحتل بها المركز 13 بفارق الأهداف خلف موناكو.