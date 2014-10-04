هرتا برلين يهزم شتوتجارت 3-2 ويبتعد عن مراكز الهبوط

(إفي): حقق هرتا برلين انتصاره الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة على حساب ضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف لاثنين، في افتتاح الجولة السابعة من المسابقة.

وأضاف هرتا برلين نقطته الثامنة في الدوري الألماني ليصعد مؤقتا للترتيب الثاني عشر، متفوقا بفارق نقطة عن وصيف الموسم الماضي، بروسيا دورتموند.

وابتعد هرتا برلين بهذا الشكل عن مراكز الهبوط، ليفض الشراكة مع شتوتجارت الذي تجمد رصيده عند خمس نقاط وفشل في مواصلة تحقيق النتائج الايجابية، ليحتل المرتبة الخامسة عشرة.

وقلب أصحاب الملعب الأوليمبي ببرلين تأخرهم بهدف سجله لاعب شتوتجارت، موريتز ليتنير (ق5)، قبل أن يدرك الإيفواري سالمون كالو التعادل (ق22) من ركلة جزاء.

وفي شوط اللقاء الثاني أضاف نفس اللاعب الأفريقي الهدف الثاني (ق64)، قبل أن يختتم الهولندي روي بيرينس (ق74).

وقلص لاعبو شتوتجارت من جديد النتيجة بتسجيلهم الهدف الثاني الذي جاء بواسطة ساندرو واجنر (ق83) بالخطأ في مرمى فريقه هرتا برلين.