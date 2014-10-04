5 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة السابعة

إثارة جديدة ومتعة منتظرة مع الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي، ويقدم FilGoal.com نصائح أسبوعية لرواد لعبة Fantasy الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتزي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.

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وتنطلق الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت بإقامة ست مباريات على أن تقام أربع مباريات يوم الأحد.

ويقدم FilGoal.com قبل انطلاق الجولة السابعة 5 نصائح لرواد Fantasy

** ما بعد أوروبا

دائما بعد جولة منتصف الأسبوع الأوربية، يكون من المنتظر أن تحدث العديد من التغييرات على تشكيل وخطة كل فريق.

دوري أبطال أوروبا والرباعي الإنجليزي، أرسنال, تشيلسي, مانشستر سيتي و ليفربول، وجولة الدوري الأوروبي بتواجد الثنائي إيفرتون وتوتنام.

لنبدأ بأرسنال، المدفعجية عادوا للضرب بفضل الثنائي أليكسيس سانشيز وداني ويلبيك، وبالتحديد الأخير الذي يجب عليك أن تفكر أن تجعله أساسيا مع فريقك في الجولات القادمة.

فوز برباعية، أقنع أرسنال، ويجب عليه أن يقنعك بما قد يزيد من نقاطك بجلب ويلبيك.

تشيلسي واصل هيمنته وتميزه، ظهور قوي تهديد مستمر على المرمى، تشكيلة متنوعة قوية، عادت بالفوز من الأراضي البرتغالية.

فوز أثبت قوة دفاعات البلوز التي يجب عليك الاستفادة منها، وقد يكون الصربي إيفانوفيتش الخيار الأفضل لك.

مانشستر سيتي تعثر بالتعادل أمام ذئاب روما، ولكن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أثبت أنه عاد من جديد إلى مستواه.

أجويرو أصبح جاهزا للمشاركة أساسيا، ومن هنا يجب عليك أن تصبح جاهزا لدمج أجويرو مع فريقك، فنقاطه مضمونه.

ليفربول واصل السقوط، أداء ضعيف وانعدام خطورة هجومية قد يجعلك تفكر كثيرا قبل أن تجلب أي من لاعبي الفريق إلى فريقك.

رحيم ستيرلنج شارك لمدة 300 دقيقة متواصلة، فشارك في الدربي أمام إيفرتون وفي الكأس أمام ميدلزبرة وفي دوري الأبطال أمام بازل، ومن هنا فقد لا يشارك في الجولة السابعة من الدوري، فأحذر.

في الدوري الأوروبي، ظهر توتنام ضعيفا متهالكا على الرغم من مواجهة بشكتاش على أرضه، توتنام منذ الموسم الماضي وهو يتأثر باللعب في الدوري عقب الجولة الأوروبية.

ومن هنا ومن أداء توتنام السابق فأنه يجب عليك التفكير طويلا قبل جلب أحد إلى فريقك، والتفكير أطول في حالة قررت أن يكون هذا اللاعب غير ناصر الشاذلي.

إيفرتون أستمر أدائه الدفاعي الضعيف، ولكنه هجوميا ظهر قويا، ومن عادة مارتينيز المدير الفني للفريق، التنوع في أسماء التشكيل، إلا أن روميلو لوكاكو ثابت، إذ فأنت عرفت من سوف تختار.

** البيج 5 .. ثلاث قمم

مباريات قوية ومنتظرة ستقلب موازين الدوري، كذلك ستقلب بالتأكيد موازين فريقك.

- ليفربول وويست بروميتش ألبيون، في السابق كانت مثل تلك المباريات مضمونه لليفربول، إلا أن المستوي الذي ظهر عليه الأخير لا يطمئن في الوقت الحالي مهما كان المنافس.

شباك ليفربول استقبلت 9 أهداف في 6 مباريات، وسايدو بيراهينو مهاجم ويست بروميتش سجل 4 أهداف حتى الآن، ولذلك فأن شباك ليفربول مهددة من جديد باستقبال الأهداف.

رحيم ستيرلنج شارك لمدة 300 دقيقة متواصلة، ولذلك ومع عودة أدم لالانا فأن من المتوقع إراحة رحيم وتوجد أدم بجوار كوتينيو وأمامهم ماريو بالوتيلي.

إذ أردت المجازفة فلن يكون أمامك أفضل من "رهان" بالوتيلي، فالأخير من المنتظر أن ينفجر بعد العديد من الانتقادات التي بدأت تطوله.

- أستون فيلا ومانشستر سيتي، سيتي هجوميا شرس ولكن دفاعيا متذبذب مثله مثل أستون فيلا.

سيرجيو أجويرو سيكون خيارك الأمثل من تشكيلة سيتي، وخصوصا بعد تأكيد مانويل بليجريني المدير الفني للفريق بجاهزية أبن الأرجنتين.

كذلك أدين دجيكو سيكون رائع لفريقك نظرا لتميزه لاغتنام أقل الفرص والتسجيل منها.

- مانشستر يونايتد وإيفرتون، لا أحد يعلم ماذا ينتظر يونايتد، ولكن بالتأكيد أن شباك إيفرتون ستواجه عاصفة يقودها فان بيرسي وفالكاو ودي ماريا.

إيفرتون الأضعف دفاعيا ويونايتد بالثلاثي الخطير من المنتظر أن يهز شباك إيفرتون في أكثر من مناسبة.

مع غياب واين روني للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء، ستكون الفرصة متاحة أمام فالكاو لإثبات نفسه وكذلك متاحة أمام دي ماريا لمواصلة سحره.

دفاعيا يونايتد سيء، بل سيء للغاية ويعاني من إصابات عديدة، ومن هنا فاستغنائك عن مدافع من مانشستر ووجود لوكاكو في فريقك، سيجعلك تخرج من القمة بأقل الأضرار.

- تشيلسي وأرسنال، دربي لندن المثير يزين الجولة السابعة من الدوري، تشيلسي يضرب ويدمر مرمى الخصوم بفضل دييجو كوستا وسيسك فابريجاس وأدين أزار، وأرسنال سريعا للغاية في الثلث الأخير من الملعب.

أرسنال يعاني من غيابات عديدة أبرزها أرون رامسي وميكيل أرتيتا، ومن هنا فأرسنال سيعاني بشدة في ايقاف هجمات تشيلسي، ومن هنا فعليك إيجاد مكانا أساسيا لكوستا ففريقك.

دفاعيا، تشيلسي قوي ولكن ليس بقوة هجومه، ومن هنا فأن لويلبيك الفرصة لاستمرار تألقه ولسانشيز فرصة لكتابة اسمه في الدربي الأول له.

** أغتنم الفرصة

هال سيتي ضد كريستال بالاس، ليستر سيتي ضد بيرنلي وسوانزي ضد نيوكاسل، لقاءات لا تجعل نقاطها بعيده منك.

لنبدأ باللقاء الأخير، سوانزي ضد نيوكاسل، سوانزي يقدم أداء أكثر من رائع حتى الآن، إذ أنه يحتل المركز الخامس، بينما نيوكاسل في أسوأ ما يكون.

دفاع نيوكاسل ظهر " ميتا" فلا تفاهم بين الدفاع والحارس ولا أحد ينجح في إيقاف أي الهجمات، ولذلك فبعدك عن نيوكاسل يفيدك.

أمام سوانزي فقد تستفيد كثيرا بتواجد جيلفي سيجوردسون و واين روتليدج في فريقك.

ليستر ضد بيرنلي، قد تكون فرصة كبيرة لخوسي ليوناردو أولوا مهاجم لسيتر لهز الشباك من جديد، بيرنلي ضعيف دفاعيا وليستر قوي هجوميا، فأغتنم الفرصة.

هال سيتي وكريستال بالاس، لقد متوازن الكفة بين الفريقين، إلا أن عامل الأرض والجمهور قد يقرب هال من الخروج بشباك نظيفة، ومن منا لا يريد من مدافعه أن يخرج بشباك نظيفة؟

** لا تقترب من

تحذير هام لا تقترب من خط دفاع كوينز بارك رينجرز ولا من خط دفاع إيفرتون فهم الأسوأ.

إيفرتون استقبل 14 هدف بالتمام وسيواجه مانشستر يونايتد.

كوينز بارك استقبل 13 هدف وسيواجة ويست هام قبل أن يواجهة ليفربول, أستون فيلا وتشيلسي.

رحلات غاية في الخطورة، خطورة ستهدد مرمي كوينز بارك وإيفرتون، فلا تجعلها تهدد نقاط فريقك، وابتعد عنهم.

** شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

- دييجو كوستا، على الرغم من مواجهة تشيلسي أمام أرسنال، إلا أن إصابات الأخير وخط دفاعه تجعلك تفكر كثيرا في إعطاء شارة فريقك إلى كوستا، فهو سيسجل.

- ماريو بالوتيلي، ليفربول سيستقبل ويست بروميتش ويريد مصالحة جماهيره، مصالحة قد تأتي من سوبر ماريو، فأجعله في حسبانك.

- جيلفي سيجوردسون، لاعب وسط سوانزي سيتي، قد يكون خيارا " مجنونا" ولكن المجازفة مطلوبة في أوقات كثيرة، فسوانزي سيستقبل الضعيف دفاعيا نيوكاسل، فرصة رائعة لسيجوردسون فقد يحرز وقد يصنع أهداف، وقد يفيد فريقك.