رامي غيط يحتفل بأولى بطولاته السينمائية

احتفل الفنان رامي غيط بعرض اولى بطولاته السينمائية أي فيلم "المواطن برص" وهي الشخصية التي اشتهر بها رامي عندما قدمها لأول مرة مع المخرج خالد يوسف.

العرض أقيم في سينما نايل سيتي بحضور أبطال الفيلم وعلى رأسهم دينا فؤاد ورامي غيط وعمرو عبد العزيز، في حين اعتمد الفيلم على الكثير من الوجوه الجديدة.

حضر العرض أيضا كل من جيهان قمري ونهى العمروسي والمؤلف ناصر عبد الرحمن وصبري فواز.

العرض لم يشهد تغطية إعلامية مكثفة لأنه أقيم في نفس توقيت عرض فيلم النبطشي وجولة محمد رمضان على دور العرض.