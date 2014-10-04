مطاردات محمد رمضان يوم عرض واحد صعيدي

تحول احتفال الفنان محمد رمضان بعرض أحدث افلامه "واحد صعيدي" إلى حالة من المطاردات بينه وبين الجمهور الذي تجمع حوله بالمئات محاولين التقاط الصور الفوتوغرافية معه.

رمضان قرر عدم إقامة عرض خاص ولكنه قرر النزول هو وأبطال فيلمه الجديد إلى دور العرض للاحتفال بفيلمه، وهي الخطوة التي حققت نجاحا كبيرا وكانت سببا في تدافع الجمهور بشكل كبير لمشاهدة الفيلم مع البطل.

كانت في انتظار وصول رمضان زوجته التي اصطحبت ايضا ابنه علي وفور وصول رمضان تدافع نحوه الجمهور وكان بصحبة رمضان شقيقه محمود والفنان أحمد تهامي.