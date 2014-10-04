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محمود عبد المغني يحتفل بعودته للسينما مع النبطشي

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محمود عبد المغني يحتفل بعودته للسينما مع النبطشي محمود عبد المغني يحتفل بعودته للسينما مع النبطشي

الجمعة 03-10-2014 23:33

احتفل الفنان محمود عبد المغني بعرض أحدث أفلامه النبطشي الذي يعود به للسينما حيث أقيم عرض خاص للفيلم في سينما I max في منطقة أكتوبر.

حضر العرض أبطال الفيلم بالكامل كما حضر لتهنئة الأبطال كل من الفنانة لقاء سويدان و ألفت عمر وأيمان العاصي حيث تربطهم علاقة صداقة قوية بأبطال الفيلم.

وعن عودتها للسينما بعد غياب خمس سنوات تقول هالة صدقي إنها سعيدة بهذا العمل وإن الفيلم تجربة شبابية متميزة وإنه يجب علينا جميعا أن ندعم صناعة السينما وندعم الهذا الدعم.

أما الفنان محمود عبد المغني بطل العمل فقال إن العمل له هدف مهم ومميز حيث يهتم بالفقراء "الفيلم يجمع الكثير من الابطال الذين اتشرف بالعمل معهم وأتمني أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".

الفنان رامز أمير يقدم دور شقيق عبد المغني في الفيلم ويقول عن دوره "أقدم دور شاب ينجرف إلى هاوية الإدمان وينتهي بي المطاف نهاية مأساوية والدور به رسالة هامة وقوية للشباب في كل مكان ولكل أسرة أيضا من ضرورة الاهتمام بأبنائها".

أما رانيا الملاح فقالت "أقدم دور معدة برامج وأبذل مجهود كبير حتى أحول النبطشي لمذيع ناجح وكانت هناك كيميا خاصة مع عبد المغني وسعدت كثيرا بالعمل معه ومع كل أبطال العمل".

أحمد طه يعود إلى السينما بقوة من خلال دوره بالفيلم ويقول عنه "أقدم دور تاجر مخدرات يدخل في صراع مع النبطشي محمود عبد المغني وينغص عليه حياته طوال الفيلم ويكون سببا في تحول مسار حياته رأسا على عقب في نهاية الأحداث".

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سيدتي