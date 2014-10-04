الأمير ويليام يغضب ويحذّر المصورين من ملاحقة إبنه

لطالما عرف الأمير William بلطافته وحسن تعامله مع الآخرين، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على من يحاول الإقتراب من عائلته أو يحاول إزعاجها.

فقد حذر William اثنين من مصوري المشاهير من الاستمرار بملاحقة طفله الأمير George أثناء نزهاته في حدائق لندن العامة مع مربيته، وأشار إلى أن تصرفاتهما تصل إلى حد التحرش.

وذكر البيان الملكي البريطاني أن محامي الأمير وزوجته kate Middleton، التي تنتظر طفلها الثاني، بعثوا برسالة إلى المصورين وطلبوا منهما التوقف عن ملاحقة طفلهما.

ويأتي هذا الاجراء بعد أن شوهد أحد المصورين بالقرب من George الأسبوع الماضي خلال وجوده في احدى الحدائق العامة بوسط لندن مع المربية.

وخلال حديث صحفي، قال المتحدث باسم الامير وزوجته إنهما قلقان فعلاً على طفلهما، لأن الأمر تطور كثيراً ووصل إلى حد التحرّش المزعج.

وأضاف "الأمر يتعلق أكثر بغرابة أن يقوم رجلان ناضجان بتعقب طفل يبلغ من العمر 14 شهرا في أرجاء لندن وهذا ما نقلق بشأنه."

يشار إلى أن الأميرة Diana والدة الأمير William توفيت في حادث سير مروّع، تسبب به مصوري الباباراتزي.

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