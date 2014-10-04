نادي سيدات الشارقة ينظم « بساتين للحج»

نظم مركز وحضانة بساتين، التابع لنادي سيدات الشارقة، مساء الخميس الماضي، الاحتفال السنوي للأطفال وأولياء أمورهم «حملة بساتين للحج»، وذلك للاحتفاء بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وتعليم الأطفال كيفية ممارسة الشعائر الدينية والعادات الخاصة بالعيد.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة كنوز بنادي سيدات الشارقة، الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وخولة السركال، مدير نادي سيدات الشارقة.

وقالت خولة السركال، تعليقاً على هذا الاحتفال: «نسعى من خلال هذه الفعالية السنوية إلى تعريف الأطفال بأهمية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ومناسك الحج، باعتباره أحد أركان الإسلام، ونجد في هذه المناسبة فرصة أيضاً للتعريف بالعادات والتقاليد المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، وتشجيع الجنسيات الأخرى المقيمة في الدولة على احترامها ومشاركتنا الاحتفال بها، باعتبارها فرصة لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، والاستمتاع معهم بهذه اللحظات الجميلة التي تدخل ضمن البرنامج التعليمي والترفيهي لطلبة مركز وحضانة بساتين».

وشملت الفعالية تعريف الأطفال بمناسك الحج، والشعائر والعبادات التي يقوم بها الحجاج، وخاصة يوم عرفة.