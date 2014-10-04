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طلبة الطب يشاركون في فعاليات يوم القلب العالمي بالشارقة

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طلبة الطب يشاركون في فعاليات يوم القلب العالمي بالشارقة طلبة الطب يشاركون في فعاليات يوم القلب العالمي بالشارقة

شاركت جميعة الإمارات لطلبة كليات الطب بالدولة، والتي تضم كلية دبي الطبية للبنات وكلية الطب بجامعة الشارقة وجامعة الخليج الطبية وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية في فعاليات الحملة الصحية التطوعية للاحتفال بيوم القلب العالمي والتي نظمتها إدارة الطب الوقائي بمنطقة الشارقة الطبية بمركز ميغامول بالشارقة مساء أمس.

وتأتي مشاركة طلبة كليات الطب البشري للمشاركة في هذه الحملة التي تواصلت على مدى 6 ساعات متواصلة بعد تلقيهم الدعوة من إدارة الطب الوقائي للمشاركة.

وتوافد المئات من الرجال والنساء والأطفال ومن الزوار لإجراء الكشوفات الطبية التي قام بها طلبة كليات الطب من السنوات النهائية وإجراء الفحوصات الأولية اللازمة لإنجاح فعاليات اليوم العالمي للقلب وتجاوزت أعدادهم 400 مراجع.

وشارك أكثر من 25 طالباً وطالبة من كليات الطب البشري لا سيما من طلبة كلية طب الشارقة في منظر أكد حرص هؤلاء الطلبة ووعيهم بأهمية دورهم الإنسانية في العلاج وتوجيه النصيحة.

وقام الطلبة بإجراء فحوصات الدم والكلسترول والضغط لكل المراجعين وقدموا لهم الإرشادات اللازمة للوقاية من الأمراض بعض الوقوف على نتائج التحليل.

وأكد الدكتور نهيان شاهين رئيس جميعة الإمارات لطلبة كليات الطب أن مثل هذه الأنشطة الطبية تعد جانباً مهماً في المجالات التي تحظى باهتمام كبير من قبل طلاب وطالبات كليات الطب البشري، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه هذه الحملات في تكوين شخصية طالب الطب وتنميتها في مختلف جوانبها.

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