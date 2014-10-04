محمد بن راشد يعزي في وفاة سهيل الظاهري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سهيل علي اليبهوني الظاهري.

وزار سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مساء أمس، منزل الفقيد في مدينة العين، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى أنجال المرحوم علي ومطر ومحمد وفارس ومبارك وسعيد وإلى عموم آل الظاهري في مصابهم الجلل.

وقدم واجب العزاء إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المرافقين.

وقد توجه أنجال وذوو الفقيد بالدعاء إلى المولى العلي القدير أن يكلأ قيادتنا الرشيدة بعنايته الربانية ويجنب دولتنا كل كرب ومكروه إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

صلاة الجنازة

وأدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، أمس، عقب صلاة الجمعة، صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله سهيل علي اليبهوني، وذلك في جامع المعترض في مدينة العين. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان وأهل الفقيد وجموع المصلين.

وفي وقت آخر قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى كل من علي ومطر ومحمد وفارس ومبارك وسعيد في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدهم سهيل علي اليبهوني الظاهري، وذلك بمنزل الفقيد في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.