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مديرية أمن كفر الشيخ : خطة محكمة لتأمين الساحات والمتنزهات في عيد الأضحى

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مديرية أمن كفر الشيخ : خطة محكمة لتأمين الساحات والمتنزهات في عيد الأضحى مديرية أمن كفر الشيخ : خطة محكمة لتأمين الساحات والمتنزهات في عيد الأضحى

أمن كفر الشيخ

أعلنت مديرية أمن كفر الشيخ، في بيان صحفي عن وضع خطة أمنية محكمة، لتأمين احتفالات أهالى المحافظة بعيد الأضحى المبارك، وتأمين ساحات الخلاء المعدة لصلاة العيد بالتنسيق مع الأوقاف، وكذلك تأمين الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وأضافت المديرية  فى بيانها :”  عن تكثيف مرورى فى الشوارع ومصيف بلطيم لتسهيل الحركة المرورية والدفع بالمخبرين السريين وضباط مباحث الآداب العامة داخل الحدائق العامة فى كل متنزهات المحافظة ومنها صنعاء بمدينة كفر الشيخ والأسرة الطفولة بدسوق، لمنع أى حالات تحرش وضبط الخارجين على القانون، كما تتواجد سيارات مكافحة العنف ضد المرأة فى جميع الشوارع والميادين على مدار الـ24 ساعة ” .

وأشار البيان “أنه ستتواجد سيارات الحماية المدنية فى الشوارع تحسبا لأى أعمال شغب من قبل الجماعة الإرهابية، وسيتم نصب أكمنة على الطرق المتعددة وبمداخل المحافظة وبمخارجها لضبط الخارجين عن القانون”.

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