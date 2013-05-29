مع الإعلامي الجزائري بلال العربي مقدم ببرنامج «ببيروت»

لماذا لا يناقش برنامج «ببيروت» قضايا اجتماعية عميقة تعاني منها العاصمة اللبنانية؟

الفكرة الأساسية للبرنامج تقديم صورة مشرقة عن مدينة جميلة مثل بيروت. كما أن الناس يعيشون معاناة كبيرة يومياً في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي، التي أثرت بطريقة أو بأخرى على حالتهم النفسية ومزاجهم العام. من هنا أردنا أن نقدم لهم خلال الـ24 ساعة التي يسمعون فيها أخبار الحروب والقتل والغلاء ساعتين من الزمن فيهما الفرح والثقافة وقضايا اجتماعية ثقافية طبية «لايت»؛ لتبعدهم عن المأساة التي نعيشها جميعاً.

لماذا التهريج والضحك بطريقة مبالغة بينك وبين الصبايا المذيعات؟

الأمر ليس كذلك! نحن كسرنا شكل المذيع والمذيعة التقليدي، الملتصق بكرسيه، فلا يتحرك، بل يتكلم بحساب وأسلوب كلاسيكي يصيب المشاهد بالملل. نحن أمام الكاميرا على طبيعتنا من دون افتعال أو مبالغة. نريد أن نبتعد عن الشكل الرتيب القاتل، الذي مازال البعض يعتمده في البرامج الحوارية. نريد أن نكون أقرب إلى الناس؛ حتى يقضوا معنا وقتاً ممتعاً.

لماذا تحتدم المنافسة بين المذيعات الثلاث فيما أنت «تتابع» هذا الأمر عن بعد؟

أنا بالطبع خارج المنافسة؛ لأنني رجل وهن ثلاث نساء. أما عن المنافسة بينهن فهي إيجابية، ومهمة أيضاً؛ لأنها تحفز على العمل. وتخلق جواً جميلاً بينهن؛ حتى تقدم كل واحدة أحلى ما عندها.