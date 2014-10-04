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داعش تبث فيديو لذبح بريطاني ليلة عيد الأضحى

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أفاد موقع سايت، الذي يتابع مواقع المتشددين الإسلاميين على الإنترنت، بأن مقاتلين لتنظيم داعش، بثوا، الجمعة الموافق ليلة عيد الأضحى، مقطع جديدا يعرض قطع رأس الرهينة البريطاني، آلن هيننج.

كان مقطع الفيديو، الذي استمر دقيقة واحدة و11 ثانية يحمل عنوان «رسالة أخرى إلى أمريكا وحلفائها».

وذكر موقع سايت أن «عامل الإغاثة البريطاني ظهر في الفيديو وهو يقدم نفسه. ويقول: (بسبب قرار برلماننا مهاجمة الدولة الإسلامية سأدفع أنا بصفتي أحد أفراد الشعب البريطاني ثمن ذلك القرار)».

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